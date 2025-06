Tananai, il nuovo singolo Bella Madonnina è la storia di una notte

Il ricordo di una notte di tanto tempo fa e un colloquio immaginario con il divino. E' quasi una favola Bella Madonnina, il nuovo singolo di Tananai. Si tratta di un brano leggero e divertente scritto e prodotto da Tananai ed è la narrazione di una notte di tanti anni fa in cui Alberto si è trovato da solo e senza alcun modo di tornare a casa: in quei momenti di spaesamento si è ritrovato a immaginare di parlare con la Madonnina del Duomo di Milano, attendendo che riaprisse la metropolitana. Quel dialogo è oggi una canzone che si appoggia su una composizione musicale elettronica di pochi elementi e questo minimalismo è proprio quello che la fa risultare fresca e in linea con l'identità artistica del cantautore. Tananai offre un brano che si distingue dal concetto di tormentone grazie a sonorità che gli sono familiari, portando un sound caratterizzante che esprime in toto l’estro dell’artista.