Dopo anni di successi, tournée sold out e teatri gremiti in tutta Italia, Ti racconto una storia arriva per la prima volta al Palazzo dello Sport di Roma, il 7 maggio 2027. Edoardo Leo porterà nella grande arena romana lo spettacolo che negli anni è diventato un appuntamento imprescindibile per il pubblico, trasformandosi in un vero e proprio cult del teatro contemporaneo italiano.

Prodotto da Stefano Francioni Produzioni e organizzato da Ventidieci, lo show vedrà la partecipazione di Jonis Bascir, da sempre sul palco con Edoardo, con le sue improvvisazioni musicali. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne (online e punti vendita).

Sarà un evento speciale, pensato come una grande celebrazione condivisa con il pubblico: una festa della parola, delle storie, della comicità e dell’emozione. Un’occasione unica per ripercorrere il meglio di uno spettacolo che, anno dopo anno, ha conquistato spettatori di tutte le età grazie alla capacità di alternare ironia, poesia e riflessione in un dialogo diretto e autentico con la platea.

edoardo leo si racconta

“Come si racconta una storia? Come funziona l’umorismo, la risata? A cosa serve ridere? Un viaggio lungo 30 anni fatto di appunti, ritagli, ricordi e racconti. Per capire insieme al pubblico il bisogno umano di raccontare storie e di ascoltarle - dice l'attore romano - Per ragionare insieme su comicità e poesia e sul ruolo degli artisti nelle vite di tutti. Il 7 maggio al Palazzo dello Sport di Roma andrà in scena una festa. Una festa della parola e del racconto. Il meglio di Ti racconto una storia, uno spettacolo unico per ringraziare il pubblico che in questi anni ha viaggiato insieme a me e alle mie storie”, conclude Leo.