Permette? Alberto Sordi, il cast del film stasera in tv. FOTO

Va in onda su Rai 1, giovedì 28 maggio, il film biografico per la tv andato in onda nel 2020 e diretto da Luca Manfredi. Il film racconta la vita di Sordi dal 1937 al 1957, dagli esordi alla celebrità, tra amicizie, amori e carriera
Va in onda su Rai 1, giovedì 28 maggio, il film biografico per la tv andato in onda nel 2020 e diretto da Luca Manfredi. Il film racconta la vita di Sordi dal 1937 al 1957, dagli esordi alla celebrità, tra amicizie, amori e carriera
Canadese di Toronto, classe 1998, si è fatto apprezzare nello show young adult nei panni di Dean...
La star della musica e del grande schermo si riprende lo scettro di regina della commedia...
Va in onda su Rai 1, mercoledì 27 maggio, il film del 2024 diretto da Leonardo Pieraccioni. Al...
Harrison Ford interpreta l’archeologo per la quinta e ultima volta, al fianco di un cast corale...
La campionessa giapponese ha incantato Parigi omaggiando la capitale dell'Alta Moda con un look...
Dal 29 ottobre al 1º novembre 2026 il C2C celebrerà il 25º anniversario a Torino tra OGR,...
In autunno i due artisti porteranno la loro musica nei club. Annunciati tre appuntamenti live: il...