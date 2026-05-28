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Permette? Alberto Sordi, il cast del film stasera in tv. FOTO

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Va in onda su Rai 1, giovedì 28 maggio, il film biografico per la tv andato in onda nel 2020 e diretto da Luca Manfredi. Il film racconta la vita di Sordi dal 1937 al 1957, dagli esordi alla celebrità, tra amicizie, amori e carriera

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Indiana Jones (Harrison Ford) in Lucasfilm's IJ5. ©2022 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

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