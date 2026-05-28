Permette? Alberto Sordi, il cast del film stasera in tv. FOTO

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Nel film Fellini non è ancora il genio che il mondo imparerà a conoscere: è semplicemente un giovane amico di Alberto, visionario e già capace di guardare la realtà come nessun altro. Alberto Paradossi lo ritrae con quella qualità sospesa tra sogno e concretezza che ha sempre caratterizzato il regista riminese. Il sodalizio con Sordi culmina con I vitelloni del 1953, film che rischiava di essere accolto freddamente e che invece aprì definitivamente le porte della celebrità ad entrambi.