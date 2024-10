8/12 ©IPA/Fotogramma

SESSO OCCASIONALE (2022) - È con Sesso occasionale che Tananai sbarca a Sanremo, dove arriva ultimo. Il brano però ha un ottimo successo commerciale ed entra nella top 10 FIMI: nel testo il protagonista cerca con ironia di farsi perdonare un tradimento, mentre si dice pronto a una relazione più seria.



Abbiamo litigato come i gatti sembra che è caduto il cielo / Ok va bene che non lo rifaccio, sì però dai anche meno / E quanto ti ho aspettata ma tu no, no / Ballavi con un tipo, de Niro al quinto shot / Rimani fino a tardi ma io no, io me ne vado che c'ho sonno