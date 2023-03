Artista di strada canta Tango, Tananai si ferma a duettare con lei

Il cantante stava passeggiando quando ha sentito un’artista di strada esibirsi con il suo brano sanremese e l'ha raggiunta per cantarci insieme

Tananai è reduce dalla 73° edizione del Festival di Sanremo dove ha presentato il brano Tango, classificatosi al quinto posto. In queste ore il protagonista ha attirato grande attenzione mediatica per un filmato virale sui social.

Il video mostra il cantante, a passeggio per il centro di Roma, notare un’artista di strada esibirsi proprio con il brano presentato in gara al Festival. Tananai decide così di raggiungerla per farle un applauso.

Successivamente, dopo uno scambio di battute, Tananai e la ragazza duettano insieme sulle note della canzone regalando emozioni alla folla radunatasi intorno.