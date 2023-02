"Tango", Tananai racconta il significato del testo portato a Sanremo

“Tango non è una canzone sulla guerra, ma sull’amore e sulla sua potenza. Un testo che racconta la storia di Olga, Maxim e Liza: quello che mi premeva portare al Festival di Sanremo era un messaggio, per mettere a fuoco ciò che accade alle persone, aldilà di tutte le strategie politiche e le notizie che si possono leggere sulla guerra. Ho capito che, attraverso le mie canzoni, posso raccontare il mondo e ciò che succede” racconta Tananai a Sky Tg24

“Per tanto tempo, nelle mie canzoni, ho parlato di me e di ciò che avevo vissuto in prima persona. Quando ho sentito la storia di Olga, Maxim e Liza e sono riuscito a scrivere questa canzone mi sono sentito utile. Ho capito che è importante raccontare le vite semplici delle persone, anche quando accadono eventi brutti come una guerra. Bisogna farlo, e continuare a farlo”. Nella delicatezza di “Tango”, canzone che ha portato al Festival di Sanremo 2023 e scritta con Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Alessandro Raina, Tananai racconta la storia d’amore di Olga e Maxim, due ragazzi ucraini separati dal conflitto. Nel video di questa canzone, il cantautore narra la loro quotidianità tramite i video e le foto che si sono scambiati in questi mesi. “So che avrei sprecato un’occasione se non avessi portato al Festival questa storia. È una canzone che mi piace moltissimo” aggiunge sorridendo Tananai, in un'intervista a Sky Tg24, nel giorno del primo anniversario del conflitto.