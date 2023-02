Sanremo 2023: amore e guerra in Ucraina nel video di Tango di Tananai

Tra gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2023 c'è anche Tananai con il brano Tango ( LO SPECIALE ). Insieme all'uscita del brano è stato pubblicato anche il videoclip ufficiale , diretto da Olmo Parenti per la produzione di A Thing By. Nel video si racconta la storia a distanza di Olga e Maxim , due ragazzi di 35 anni di Smolino, cittadina nella provincia di Kirovohrag, in Ucraina.

Il video di Tango raccoglie diverse immagini della coppia ucraina, registrate dagli stessi protagonisti con il cellulare e inviate l’uno all’altra. Olga e Maxim, infatti, sono separati a causa della guerra : prima del conflitto la donna faceva la segretaria in una clinica, mentre il compagno è un militare e combatte al fronte dal febbraio 2022. Olga è scappata in Italia il 28 marzo 2022 insieme alla figlia Liza, di 14 anni, lasciando Maxim in Ucraina a combattere. Olga e la figlia hanno trovato ospitalità a casa di un signore Italiano, nel quartiere Isola di Milano, e comunicano con Maxim mediante chiamate e videochiamate.

Tananai, le sue parole

“Ero impegnato nella scrittura di Tango quando mi è stata raccontata da amici la storia di Olga e Maxim – ha raccontato Tananai, spiegando il significato del videoclip - e sono stato subito travolto da emozioni forti e contrastanti”. Il cantante ha spiegato che l'obiettivo della sua musica è sempre stato quello di arrivare a più persone possibili e gli sembrava giusto dare voce e immagini a ciò che stanno vivendo i due ragazzi ucraini. Tananai ha voluto così rappresentare una relazione a distanza, “quella a cui non penseremmo mai: la separazione forzata a causa di una guerra. È passato un anno dall’inizio di questo conflitto e forse ci siamo dimenticati che non si tratta solo di strategia e politica ma di quotidianità che si sfaldano e si riadattano per non far svanire ogni traccia di umanità, di amore”. L'amore raccontato da Tananai in Tango, quindi, non è autobiografico, ma vuole essere una storia universale in cui in molti possano ritrovarsi. “La lontananza presuppone che ci si debbia godere la bellezza, la semplicità e il romanticismo delle piccole cose che si vivono quando si sta insieme fisicamente”, ha spiegato il cantautore, sottolineando quanto questo brano lo emozioni profondamente, e quanto lo aiuti a soffermarsi “sulle sensazioni che provo sia quando canto sia nella vita di tutti i giorni, dopo quest’anno così veloce e frenetico”.