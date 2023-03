Come mostrato nel video rilanciato da Fanpage, Tananai è stato protagonista di un simpatico scambio di battute con un tassista

Divertente siparietto tra Tananai e un tassista che lo ha accompagnato in auto non riconoscendolo. L’artista ha condiviso il momento su Instagram.

Tananai è stato tra i grandi protagonisti della 73° edizione del Festival di Sanremo. Il cantante è salito sul palco del Teatro Ariston per presentare il brano Tango, quello passato alla radio proprio durante la sua corsa in taxi. Il cantante ha immortalato il momento e la conversazione avuta con il tassista che gli ha chiesto: “Hai seguito il Festival?”.

Dopo un momento di incredulità, il tassista ha domandato se fosse davvero lui per poi chiedergli un selfie. Fanpage ha rilanciato il video su Twitter.

Tananai ( FOTO ) molto simpaticamente ha risposto: “Sì, sì l’ho seguito, cioè ero al Festival in realtà, sono Tananai”.

approfondimento

Nel frattempo, Tananai si prepara al tour che lo vedrà in giro per l’Italia, tra le date più attese quella al Mediolanum Forum di Milano che ha già registrato il tutto esaurito, come annunciato dal cantante su Instagram.