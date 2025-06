Il regista Jafar Panahi contro la guerra: “Fermate Iran e Israele”

Jafar Panahi, regista iraniano da anni in conflitto con il regime di Teheran, ha lanciato un appello pubblico via Instagram in cui denuncia la guerra tra Iran e Israele (DIRETTA) chiedendone l’immediata cessazione. Il cineasta, che vive a Teheran, ha recentemente ottenuto la Palma d’Oro al Festival di Cannes per Un Simple Accident. Nel suo messaggio, Panahi si rivolge direttamente all’ONU e alla comunità internazionale affinché intervengano per fermare le violenze e tutelare le popolazioni civili coinvolte nel conflitto.