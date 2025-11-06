Un semplice incidente, trama e cast del film di Jafar Panahi al cinema

Introduzione

Esce nelle sale cinematografiche italiane a partire da oggi, giovedì 6 novembre 2025, il film Un semplice incidente (A Simple Accident, in persiano: یک تصادف ساده; in francese: Un simple accident, distribuito internazionalmente con il titolo di It Was Just an Accident, e in Italia Un semplice incidente).

Si tratta del film thriller del 2025 scritto e diretto dall’iraniano Jafar Panahi che durante la cerimonia di premiazione in cui è stata consegnata la Palma d’Oro si è aggiudicato la vittoria al Festival di Cannes 2025. Presentato in concorso alla kermesse cinematografica targata Costa Azzurra, il film è una co-produzione tra Iran, Francia e Lussemburgo.

Ancora una volta, Panahi, critico della Repubblica Islamica e incarcerato più volte, ha realizzato il film senza un permesso ufficiale di ripresa dalle autorità iraniane.

La 78ª edizione del Festival di Cannes si è chiusa quindi con un momento storico per il cinema d’autore: la Palma d’Oro assegnata a una pellicola come A Simple Accident, infatti, segna una vittoria dal valore simbolico oltre che artistico, celebrata tra le emozioni del pubblico e l’eco di un black-out che, paradossalmente, ha reso ancora più surreale e memorabile la serata conclusiva.

Il film, un thriller sociale e politico dalla struttura narrativa insolita e affilata, rappresenta l’ennesimo atto di resistenza creativa di un autore che ha sempre sfidato i divieti imposti dalla Repubblica Islamica, continuando a girare e a raccontare storie nel suo paese, Anche quando farlo significava lavorare in clandestinità.

A Simple Accident ha avuto la sua prima mondiale nella selezione ufficiale in concorso al 78º Festival di Cannes il 20 maggio 2025. Quattro giorni più tardi, sabato 24 maggio, ha vinto la Palma d’Oro.

Distribuito nelle sale cinematografiche francesi a partire dal 10 settembre 2025, la tanto attesa uscita in Italia è oggi, grazie a Lucky Red.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Un semplice incidente, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale della pellicola nel video che trovate in alto, nella clip posta in testa a questo articolo.