Un semplice incidente, trama e cast del film di Jafar Panahi al cinema

Introduzione
Esce nelle sale cinematografiche italiane a partire da oggi, giovedì 6 novembre 2025, il film Un semplice incidente (A Simple Accident, in persiano: یک تصادف ساده; in francese: Un simple accident, distribuito internazionalmente con il titolo di It Was Just an Accident, e in Italia Un semplice incidente).
Si tratta del film thriller del 2025 scritto e diretto dall’iraniano Jafar Panahi che durante la cerimonia di premiazione in cui è stata consegnata la Palma d’Oro si è aggiudicato la vittoria al Festival di Cannes 2025. Presentato in concorso alla kermesse cinematografica targata Costa Azzurra, il film è una co-produzione tra Iran, Francia e Lussemburgo.
Ancora una volta, Panahi, critico della Repubblica Islamica e incarcerato più volte, ha realizzato il film senza un permesso ufficiale di ripresa dalle autorità iraniane.
La 78ª edizione del Festival di Cannes si è chiusa quindi con un momento storico per il cinema d’autore: la Palma d’Oro assegnata a una pellicola come A Simple Accident, infatti, segna una vittoria dal valore simbolico oltre che artistico, celebrata tra le emozioni del pubblico e l’eco di un black-out che, paradossalmente, ha reso ancora più surreale e memorabile la serata conclusiva.
Il film, un thriller sociale e politico dalla struttura narrativa insolita e affilata, rappresenta l’ennesimo atto di resistenza creativa di un autore che ha sempre sfidato i divieti imposti dalla Repubblica Islamica, continuando a girare e a raccontare storie nel suo paese, Anche quando farlo significava lavorare in clandestinità.
A Simple Accident ha avuto la sua prima mondiale nella selezione ufficiale in concorso al 78º Festival di Cannes il 20 maggio 2025. Quattro giorni più tardi, sabato 24 maggio, ha vinto la Palma d’Oro.
Distribuito nelle sale cinematografiche francesi a partire dal 10 settembre 2025, la tanto attesa uscita in Italia è oggi, grazie a Lucky Red.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Un semplice incidente, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale della pellicola nel video che trovate in alto, nella clip posta in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
La trama
Il film Un semplice incidente (A Simple Accident) ha una trama sospesa tra giustizia e vendetta. Il cuore narrativo si sviluppa lungo una notte senza fine, quando una coppia in attesa di un figlio investe accidentalmente un cane, innescando una catena di eventi imprevedibili. Il danno meccanico li obbliga a fermarsi in un’officina apparentemente anonima, ma è lì che la casualità si trasforma in tensione psicologica. Il meccanico, Vahid, riconosce nel conducente qualcuno che, anni prima, lo aveva torturato in carcere. O forse no. Il dubbio si insinua lentamente, e da quel momento inizia un viaggio attraverso la memoria, il trauma e l’incertezza.
In compagnia di altri sopravvissuti – una fotografa, una coppia di sposi, un libraio, un uomo colmo di rabbia – Vahid carica il presunto aguzzino sul suo furgone. Il gruppo attraversa paesaggi oscuri, riflettendo su quanto sia giusto punire, vendicarsi, o anche solo credere ai ricordi. È un film che si muove tra il thriller esistenziale e l’allegoria politica, con momenti che oscillano tra la farsa e la tragedia, mantenendo sempre altissima la tensione morale.
Il cast
Il successo del film Un semplice incidente (A Simple Accident) si regge anche sull’intensità degli interpreti, capaci di restituire il dolore sommerso e le cicatrici non rimarginate con grande misura. Vahid Mobasseri, nei panni dell’uomo che innesca la vendetta, offre una performance trattenuta e dolorosa.
Accanto a lui, Mariam Afshari interpreta Shiva, fotografa disillusa e lucida osservatrice della realtà. Ebrahim Azizi è Eghbal, il possibile carnefice, mentre Hadis Pakbaten, Majid Panahi e Mohamad Ali Elyasmehr completano il cast con ruoli che non sono mai solo comparse, ma tasselli fondamentali del mosaico di dolore e giustizia. La coralità del gruppo, unita alla messa in scena scarna ed efficace, rafforza l’intensità della vicenda e amplifica il messaggio politico sotteso.
La produzione segnata dall’illegalità creativa
Un semplice incidente (A Simple Accident) è l’ennesima dimostrazione del coraggio produttivo di Jafar Panahi, che ha realizzato il film senza alcuna autorizzazione ufficiale da parte delle autorità iraniane.
Le riprese sono state condotte in segreto, con una troupe ridotta al minimo e attori disposti a rischiare insieme al regista.
Il progetto è stato poi completato in Europa, grazie alla collaborazione con Les Films Pelléas, casa di produzione francese nota anche per Anatomia di una caduta (Anatomie d’une chute, film vincitore della Palma d'oro al 76º Festival di Cannes), e ai partner lussemburghesi di Bidibul Productions e ai francesi di Pio & Co.
Il montaggio finale è avvenuto in Francia, lontano dagli occhi del regime ma vicino a quelli della comunità cinematografica internazionale che da anni sostiene l’autore.
La lunga lotta di un autore senza frontiere
La storia personale del cineasta iraniano Jafar Panahi si intreccia inevitabilmente con quella del suo cinema.
Regista pluripremiato e da tempo bersaglio del regime di Teheran, Panahi è stato incarcerato e condannato al silenzio creativo, con un divieto formale di girare film e viaggiare. Tuttavia, nemmeno la prigione ha fermato la sua urgenza di raccontare. Dopo quasi sette mesi di detenzione, è stato rilasciato nel 2023, grazie anche a uno sciopero della fame e alle pressioni internazionali. Eppure, ha continuato a lavorare nell’ombra.
Un semplice incidente (A Simple Accident) è figlio di questa resilienza artistica. Alla cerimonia di premiazione di Cannes, Panahi – presente per la prima volta dopo oltre vent’anni – ha rivolto parole commosse al pubblico e agli esiliati iraniani nel mondo: «È il momento di mettere da parte le divisioni. La cosa più importante è la libertà del nostro Paese».
Distribuzione e accoglienza
Presentato in concorso al Festival di Cannes il 20 maggio 2025, il film Un semplice incidente (A Simple Accident) ha subito suscitato l’attenzione della critica e dei buyer internazionali.
Mubi ne ha acquistato i diritti per diversi territori tra cui Regno Unito, India, Germania e America Latina, mentre Neon ha distribuito l’opera in Nord America. In Francia, Un simple accident (così si intitola nella versione francese) è arrivato nelle sale a partire dal 10 settembre 2025 grazie a Memento Distribution.
La tanto attesa uscita in Italia è a partire da oggi, giovedì 6 novembre 2025, grazie a Lucky Red.
Le reazioni della stampa sono state entusiastiche: il film ha ottenuto il 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes e un punteggio di 88 su 100 su Metacritic, a conferma di un’accoglienza pressoché unanime.
Cinema di denuncia che non si piega
Con Un semplice incidente (A Simple Accident), Jafar Panahi firma uno dei suoi lavori più potenti, che fonde ironia e crudeltà, ambiguità morale e tensione politica. Un racconto in cui la giustizia privata si mescola all’identità nazionale, e dove le crepe di un sistema repressivo diventano ferite visibili sul corpo e sull’anima dei personaggi.
Il film non chiede allo spettatore di scegliere da che parte stare: lo costringe piuttosto a riflettere, a dubitare, a misurare il prezzo della libertà. Un’opera che rinnova la missione del cinema come atto politico, e che consacra ancora una volta Panahi come uno dei registi più necessari del nostro tempo.