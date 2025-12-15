Festival di Sanremo 2026, i 4 cantanti in gara nelle Nuove Proposte

Introduzione
Angelica Bove con Mattone, Nicolò Filippucci con Laguna, Mazzariello con Manifestazione d'amore e il trio formato da Blind, El Ma e Soniko con Nei miei DM gareggeranno nella sezione Nuove Proposte della 76esima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio
Quello che devi sapere
Festival di Sanremo, quatto artisti in gara nelle Nuove Proposte
A febbraio Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Mazzariello e il trio formato da Blind, El Ma e Soniko saliranno sul palco del Teatro Ariston. Gli artisti gareggeranno nella sezione Nuove Proposte della 76esima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026 con la conduzione di Carlo Conti.
Sarà Sanremo, l’appuntamento
Il Teatro del Casinò ha ospitato Sarà Sanremo. Domenica 14 dicembre Carlo Conti, affiancato da Gianluca Gazzoli, ha condotto l’appuntamento finale del percorso di Sanremo Giovani, il talent ideato per selezionare due dei quattro cantanti in gara nella sezione Nuove Proposte dell’edizione 2026 della kermesse musicale. Gli altri due artisti sono stati scelti tramite Area Sanremo. La Commissione musicale, composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia insieme ai giurati fuori onda Carlo Conti e Claudio Fasulo, ha scelto Angelica Bove e Nicolò Filippucci. In gara anche Antonia, Seltsam, Welo e Senza Cri.
Nuove Proposte, chi è Angelica Bove
Angelica Bove ha partecipato a X Factor 2023 continuando poi il suo percorso cantautorale. L'artista parteciperà con Mattone: “La dedico ai miei fratelli, alle mie cicatrici e a tutte le persone che hanno pensato, anche solo per un attimo, di non riuscire più a lottare. Il dolore non è mai più grande della bellezza di vivere ma soprattutto il dolore non è una battaglia: è un’occasione per celebrare la vita oltre ogni cosa, perché ne vale la pena, sempre".
Nuove Proposte, chi è Nicolò Filippucci
Nicolò Filippucci canterà Laguna sul palco del Teatro Ariston. L'artista si è fatto conoscere con la partecipazione alla ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi. Tra le sue canzoni più popolari troviamo Un’ora di follia e Cuore bucato.
Nuove Proposte, chi è Mazzariello
Dopo aver pubblicato i suoi primi brani nel 2021, Mazzariello ha lanciato l’EP ufficio oggetti smarriti nel 2023. Tra le sue canzoni più famose citiamo Pubblicità progresso e Amarsi per lavoro, quest’ultima presentata a Sanremo Giovani nel 2024. Quest’anno l’artista ha portato la sua musica in giro per l’Italia con numerosi appuntamenti live.
Nuove Proposte, chi sono Blind, El Ma e Soniko
Soniko, Blind ed El Ma hanno staccato un biglietto per il Festival di Sanremo 2026. Il trio si presenterà con la canzone Nei miei DM. El Ma, all’anagrafe Elmira Marinova, si è fatta conoscere al grande pubblico partecipando a X Factor 2024. Blind si è classificato al terzo posto di X Factor 2020. Infine, troviamo Niccolò Cervellin, DJ e cantante in forte ascesa.
Festival di Sanremo 2026, la presenza di Gianluca Gazzoli
Come annunciato da Carlo Conti, Gianluca Gazzoli salirà sul palco del Teatro Ariston. Il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale ha rivelato: “Per le due serate delle Nuove Proposte di febbraio mi sembra giusto che Gianluca Gazzoli sia con me anche sul palco dell'Ariston”.
Nuove Proposte, Settembre è il vincitore del 2025
Settembre è salito sul gradino più alto del podio nel 2025. Il giovane artista ha conquistato il primo posto con la canzone Vertebre, certificata disco d’oro. In gara anche Vale LP e Lil Jolie con Dimmi tu quando sei pronto per fare l'amore, Alex Wyse con Rockstar e Maria Tomba con Goodbye (voglio good vibes).