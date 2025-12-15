Festival di Sanremo 2026, i 4 cantanti in gara nelle Nuove Proposte

Il Teatro del Casinò ha ospitato Sarà Sanremo. Domenica 14 dicembre Carlo Conti, affiancato da Gianluca Gazzoli, ha condotto l’appuntamento finale del percorso di Sanremo Giovani, il talent ideato per selezionare due dei quattro cantanti in gara nella sezione Nuove Proposte dell’edizione 2026 della kermesse musicale. Gli altri due artisti sono stati scelti tramite Area Sanremo. La Commissione musicale, composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia insieme ai giurati fuori onda Carlo Conti e Claudio Fasulo, ha scelto Angelica Bove e Nicolò Filippucci. In gara anche Antonia, Seltsam, Welo e Senza Cri.