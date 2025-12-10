PrimaFestival 2026, Ema Stokholma, Moslehi e Rey alla conduzione

La striscia quotidiana dedicata all’atmosfera di Sanremo andrà in onda dal 24 al 28 febbraio. Le tre presentatrici arrivano alla guida del format dopo l’esperienza nella commissione musicale di Sanremo Giovani 2025. Intanto, Sarà Sanremo decreta i sei finalisti in corsa per accedere alle Nuove Proposte 2026

Le tre conduttrici alla guida del PrimaFestival 2026

Saranno Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey a guidare il PrimaFestival 2026, la striscia quotidiana in onda dal 24 al 28 febbraio che accompagnerà il pubblico verso l’inizio ufficiale del Festival di Sanremo. Il programma racconterà il clima della città dei fiori nei giorni immediatamente precedenti le serate dell’Ariston, offrendo aggiornamenti, curiosità e un primo assaggio dell’atmosfera sanremese.

Le tre conduttrici approdano alla guida del format dopo la loro esperienza nella commissione musicale di Sanremo Giovani 2025, il talent di Rai 2 condotto da Gianluca Gazzoli. La semifinale del concorso, trasmessa il 9 dicembre da Via Asiago, ha chiuso la fase di selezione preliminare e aperto la strada a Sarà Sanremo, il prossimo appuntamento televisivo previsto domenica 14 dicembre dal Teatro del Casinò.