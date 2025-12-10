PrimaFestival 2026, Ema Stokholma, Moslehi e Rey alla conduzione

Sanremo 2026 Ema Stockholma, Manola Moslehi e Carolina Rey conduttrici del PrimaFestivalMusica
La striscia quotidiana dedicata all’atmosfera di Sanremo andrà in onda dal 24 al 28 febbraio. Le tre presentatrici arrivano alla guida del format dopo l’esperienza nella commissione musicale di Sanremo Giovani 2025. Intanto, Sarà Sanremo decreta i sei finalisti in corsa per accedere alle Nuove Proposte 2026
Le tre conduttrici alla guida del PrimaFestival 2026
Saranno Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey a guidare il PrimaFestival 2026, la striscia quotidiana in onda dal 24 al 28 febbraio che accompagnerà il pubblico verso l’inizio ufficiale del Festival di Sanremo. Il programma racconterà il clima della città dei fiori nei giorni immediatamente precedenti le serate dell’Ariston, offrendo aggiornamenti, curiosità e un primo assaggio dell’atmosfera sanremese.
Le tre conduttrici approdano alla guida del format dopo la loro esperienza nella commissione musicale di Sanremo Giovani 2025, il talent di Rai 2 condotto da Gianluca Gazzoli. La semifinale del concorso, trasmessa il 9 dicembre da Via Asiago, ha chiuso la fase di selezione preliminare e aperto la strada a Sarà Sanremo, il prossimo appuntamento televisivo previsto domenica 14 dicembre dal Teatro del Casinò.
Verso Sarà Sanremo e la scelta delle Nuove Proposte
Durante Sarà Sanremo verranno annunciati anche i titoli dei brani dei Big in gara al Festival 2026, mentre proseguirà la selezione dei giovani artisti che comporranno la categoria Nuove Proposte. Tra i finalisti in corsa per i due posti disponibili figurano Antonia, Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Seltsam, Senza Cri e Welo, scelti dalla Commissione musicale formata – oltre che dalle tre nuove conduttrici – da Enrico Cremonesi, Daniele Battaglia, Carlo Conti e Claudio Fasulo. I due artisti promossi si uniranno ai talenti provenienti da Area Sanremo, completando così il quartetto che salirà sul palco del Festival 2026.
Approfondimento
Sanremo Giovani 2025, selezionati i sei finalisti
Chi sono le conduttrici del PrimaFestival 2026
Ema Stokholma
Conduttrice e volto televisivo, è stata membro della Commissione musicale di Sanremo Giovani 2025.
Manola Moslehi
Voce e conduttrice radiofonica, ha partecipato alla selezione dei giovani artisti per il talent di Rai 2.
Carolina Rey
Attrice e presentatrice, anche lei parte della Commissione musicale che ha definito i finalisti di Sanremo Giovani 2025.