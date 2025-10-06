Esplora tutte le offerte Sky
Festa del Cinema di Roma, Ema Stokholma conduttrice delle cerimonie di apertura e chiusura

Cinema
©Ansa

La conduttrice radiofonica (e non solo) sarà la padrona di casa delle due serate principali della Festa del Cinema di Roma 2025: l’apertura del 15 ottobre e la chiusura del 25, entrambe all’Auditorium Parco della Musica

Sarà Ema Stokholma a condurre le due cerimonie principali della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma 2025. L’apertura è in programma mercoledì 15 ottobre alle 19 nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, subito prima della proiezione del film inaugurale La vita va così di Riccardo Milani. La chiusura, invece, si terrà sabato 25 ottobre alle 17 nella Sala Petrassi, in occasione della cerimonia di premiazione.

Un volto noto tra radio, tv e musica

Dj, conduttrice, attrice, scrittrice e cantante: Ema Stokholma è una delle personalità più versatili dello spettacolo italiano. Voce di punta di Rai Radio 2, ha raccontato il Festival di Sanremo dalla celebre Glass Box del Teatro Ariston e ha condotto programmi come Ama Sanremo, Stranger Tape in Town, Back2Back, Esordi e Let’s Play. Il suo primo romanzo autobiografico, Per il mio bene, ha vinto il Premio Bancarella. Nel 2021 ha debuttato anche nella musica con il singolo Ménage à trois.

Cinema, serie tv e radio: un percorso in continua evoluzione

Negli ultimi anni, Stokholma ha ampliato il suo percorso artistico anche nel mondo della recitazione, partecipando al film Un altro Ferragosto di Paolo Virzì e alla terza stagione della serie Vita da Carlo. Attualmente è in onda ogni mattina su Rai Radio 2, dove affianca Luca Barbarossa alla conduzione di Radio 2 Social Club, uno dei programmi più seguiti della rete.

