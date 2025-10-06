Festa del Cinema di Roma, Ema Stokholma conduttrice delle cerimonie

La conduttrice radiofonica (e non solo) sarà la padrona di casa delle due serate principali della Festa del Cinema di Roma 2025: l’apertura del 15 ottobre e la chiusura del 25, entrambe all’Auditorium Parco della Musica

Un volto noto tra radio, tv e musica

Dj, conduttrice, attrice, scrittrice e cantante: Ema Stokholma è una delle personalità più versatili dello spettacolo italiano. Voce di punta di Rai Radio 2, ha raccontato il Festival di Sanremo dalla celebre Glass Box del Teatro Ariston e ha condotto programmi come Ama Sanremo, Stranger Tape in Town, Back2Back, Esordi e Let’s Play. Il suo primo romanzo autobiografico, Per il mio bene, ha vinto il Premio Bancarella. Nel 2021 ha debuttato anche nella musica con il singolo Ménage à trois.