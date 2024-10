5/15 ©IPA/Fotogramma

LAETITIA CASTA IN CELINE - Merita una menzione anche il look Celine sfoggiato per una delle serate di inzio kermesse, un abito nero dalla scollatura scultorea in mikado. Lo spacco della creazione mette in evidenza i sandali alti di Caovilla, un modello cult del brand, col cinturturino a spirale sulla caviglia. Perfetti anche i gioielli, in diamanti, di Damiani