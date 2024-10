The Bad Guy 2, trailer della 2° stagione con Lo Cascio e Pandolfi

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nel nuovo capitolo della serie su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). I nostri eroi torneranno, per un 2° atto con un intreccio ancora più complicato della 1° stagione. Si tratta della serie Original italiana il cui nuovo atto arriverà dal 5 dicembre 2024. La dark comedy è diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana e ritroveremo Lo Cascio e Pandolfi, insieme con un cast composto da grandi star



È uscito il trailer ufficiale di The Bad Guy 2, la seconda stagione della dark comedy diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana che, anche in questa nuova attesissima stagione, vedrà come protagonisti Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi, insieme con un cast composto da grandi star, personaggi noti e volti nuovi.

Il video che anticipa ciò che vedremo nel nuovo capitolo della serie televisiva su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) mostra - e dimostra - che i nostri eroi sono tornati per un secondo atto con un intreccio ancora più complicato della prima stagione. Si tratta della serie Original italiana il cui nuovo atto arriverà dal 5 dicembre 2024.

Da Stefano Accorsi e Selene Caramazza a Giulia Maenza, da Antonio Catania a Fabrizio Ferracane, da Carolina Crescentini a Guia Jelo, da Aldo Baglio ad Alessandro Lui, da Antonio Zavatteri a Bebo Storti fino ad arrivare a Gianfelice Imparato e Francesco Zenzola, il cast di questa seconda stagione vanta nomi altisonanti del panorama attoriale nostrano.





Il 25 ottobre in anteprima i primi 2 episodi

I primi due episodi di The Bad Guy - Seconda stagione saranno presentati in anteprima venerdì 25 ottobre ad Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma (che si svolge da 16 al 27 ottobre), nella sezione “Serie”.

La prima stagione di The Bad Guy è stata acclamata da pubblico e critica. La trama ha raccontato la storia di Nino Scotellaro (Lo Cascio), pubblico ministero siciliano integerrimo che, dopo la condanna per mafia, sceglierà di mettere a segno un piano di vendetta davvero machiavellico, diventando così quel “bad guy” che è stato ingiustamente accusato di essere. Per quanto riguarda la nuova stagione in arrivo, verrà raccontata la guerra per l'introvabile archivio di Suro. Saranno dunque raccontati anni di intercettazioni tra il boss e pezzi grossi dello Stato.

Tutti quanti vorrebbero metterci le mani sopra, da Nino a Lui, dal Maggiore Testanuda a Teresa e Leonarda. Dunque l'archivio diventerà un campo di battaglia tra passato e futuro, qualcosa che inoltre sarà pronto a esplodere nelle mani di colui (o colei) che alla fine riuscirà a impossessarsene.

La produzione The Bad Guy – Seconda stagione è creata da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi, e scritta da Fortunata Apicella, Giacomo Bendotti, Giordana Mari, Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi. È prodotta da Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori e Viola Prestieri di Indigo Film in co-produzione con Amazon MGM Studios, in associazione con il distributore internazionale FIFTH SEASON e in collaborazione con Rai Cinema. Tutti e sei gli episodi della prima stagione di The Bad Guy sono già disponibili in esclusiva su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) in Italia.