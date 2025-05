HBO annuncia gli attori di Harry Potter, Ron and Hermione

HBO ha svelato i nomi e i volti dei bambini che interpreteranno il trio di protagonisti nella nuova e attesa serie televisiva basata sui romanzi di di J.K. Rowling

Il casting che ha coinvolto decine di migliaia di bambini per i ruoli iconici di Harry, Ron ed Hermione, il trio di protagonisti delle avventure della saga letteraria di Harry Potter nel nuovo adattamento a puntate targato HBO, ha portato all'annuncio tanto atteso dei nomi dei tre nuovi interpreti.

Si tratta di Arabella Stanton nel ruolo di Hermione Granger, di Alastair Stout in quello di Ron Weasley e di Dominic McLaughlin in quello di Harry Potter.

I tre ragazzini sono comparsi nel primo scatto ufficiale diffuso via social sui canali di HBO, di Max e di Harry Potter, a beneficio di milioni di follower e fan.

Inutile dire che l'entusiasmo e la curiosità sui tre giovani attori è alle stelle.

Il post con la prima foto del trio su Instagram "Cari signor Potter, signorina Granger e signor Weasley: siamo lieti di informarvi che avete un posto alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts". Con questa didascalia, che suona come una vera convocazione per la scuola di magia - per chi ha memoria dei romanzi e dei film - inizia l'avventura magica di Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout nell'universo di Harry Potter che, come è noto, avrà una nuova espansione sul piccolo schermo.

Il progetto, del quale erano stati annunciati i primi interpreti lo scorso aprile, ha finalmente i suoi piccoli protagonisti, destinati a raccogliere un'eredità pesante ma anche tutto l'amore dei fan.

I giovani maghetti, adesso rivelati al pubblico, si uniranno ai loro compagni di cast, John Lithgow, Janet McTeer e Paapa Essiedu, che saranno, rispettivamente, Albus Silente, Minerva McGranitt e Severus Piton.

Alla fine dello scorso anno era stato comunicato che le riprese dello show sarebbero iniziate nell'estate del 2025 e che avrebbero sfruttato le storiche location dei lungometraggi targati Warner Bros., i Leavesden Studios, vicino Londra.

Manca poco, dunque, perché la magia cominci in vista di un probabile debutto in tv nel 2026. Leggi anche Harry Potter, riprese della serie tv HBO inizieranno nell'estate 2025

Tre volti nuovi dello showbiz Francesca Gardiner, scrittrice e produttrice esecutiva della serie, ha ringraziato i partecipanti ai casting che hanno risposto con entusiasmo alla chiamata dei realizzatori del progetto per i tre ambitissimi ruoli.

I tre giovani talenti si sono distinti tra le varie audizioni risultando idonei per ruoli che porteranno avanti per lungo tempo.

La serie tv, che sarà fedele ai libri originali, potrebbe tenere occupati i membri del cast per dieci stagioni. L'idea è quella di riunire vari segmenti del pubblico: i fan di vecchia data, che saranno felici di rivivere le emozioni delle storie di J.K.Rowling, e quelli nuovi che si approcciano per la prima volta al mondo incantato dei giovani maghi.

Gardiner sarà affiancata da Mark Mylod, anche regista di diversi episodi della serie, nella produzione esecutiva. Anche Rowling si unirà al team esecutivo con lo stesso ruolo.

Tutta la curiosità, però, al momento, è rivolta ai nuovi tre protagonisti della serie, che sono volti nuovi dello showbiz. Nessuno dei tre ha maturato esperienze accreditate e solo McLaughlin una pagina su IMDB dove figura nel cast di un progetto che non è ancora uscito. Sconosciuta anche l'età dei tre che però dovrebbero avere poco più di dieci anni.