Harry Potter, le riprese della serie inizieranno nell'estate 2025

La serie televisiva di Harry Potter incomincerà la sua produzione nell'estate del 2025, quando inizieranno le riprese dell’attesissimo show di HBO dopo migliaia di audizioni per i protagonisti.

In occasione di una presentazione nella sede londinese della Warner Bros. Discovery, la showrunner Francesca Gardiner e il regista Mark Mylod hanno svelato che ben 32.000 bambini hanno partecipato alle audizioni per i ruoli principali...

Attualmente, il team di casting sta visionando tra 500 e 1.000 provini al giorno, con l’obiettivo di esaminarli tutti. Sebbene non siano ancora state prese decisioni definitive, Mylod ha spiegato che il prossimo passo sarà organizzare dei workshop a gennaio con alcuni dei candidati più promettenti.

Warner Bros. Discovery ha confermato che la nuova serie dedicata al celebre maghetto nato dalla penna di J.K. Rowling verrà prodotta presso i Leavesden Studios, lo storico set dei film originali.



Durante il medesimo evento di presentazione nella sede londinese della Warner Bros. Discovery, sono state offerte anteprime anche di altri progetti molto attesi, come la terza stagione di The White Lotus (che sembra promettere ancora più intrighi e scandali); la seconda stagione di The Last of Us (che ha mostrato nuove difficoltà per Ellie e Joel); il crime drama Task, scritto da Brad Ingelsby (Mare of Easttown) con protagonista Mark Ruffalo; It: Welcome to Derry e infine lo spin-off di Game of Thrones, Knight of the Seven Kingdoms, che propone un tono più leggero e umoristico rispetto alla saga principale.