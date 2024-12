Harry Potter, Paapa Essiedu potrebbe essere Severus Piton nella serie

Il reboot seriale della saga che ha come protagonista il celebre maghetto avrebbe adocchiato l’attore britannico, di 34 anni, per il ruolo del professore. A confermarlo al magazine americano Variety sono fonti vicine alla produzione

La serie televisiva Harry Potter potrebbe avere nel cast l’attore inglese Paapa Essiedu, che potrebbe interpretare il ruolo del Professor Severus Piton.

L’attore britannico, 34 anni, entrerebbe dunque a far parte del cast, come hanno confermato nelle scorse ore al magazine americano Variety fonti vicine alla produzione.

La notizia della possibilità che Essiedu interpreti Piton è stata divulgata per la prima volta da The Hollywood Reporter.

Attualmente, non è stato siglato alcun accordo formale, e l’attore non ha ancora accettato ufficialmente di interpretare il personaggio.

Essiedu è l’ultimo nome proposto per un ruolo nella serie sul celebre maghetto. L’attore, lo ricordiamo, ha recitato come protagonista, George Addo, della serie Sky Original Progetto Lazarus (The Lazarus Project).



In precedenza, era stato riferito che Mark Rylance, vincitore di un Premio Oscar, fosse in considerazione per il personaggio di Albus Silente, ossia il preside di Hogwarts.

Riguardo alle indiscrezioni, i portavoce di HBO hanno dichiarato quanto segue: “Siamo consapevoli che una serie di così alto profilo genererà molte voci e speculazioni. Durante la fase di pre-produzione, confermeremo i dettagli solo quando gli accordi saranno definitivi”.