Harry Potter, la serie tv è ufficiale. Presentati regista e showrunner

Cinema

Robert Pattinson nella serie di film interpreta Cedric Diggory. Pattinson è oggi uno degli attori più apprezzati del mondo del cinema. La sua fama è globale e si è accresciuta ulteriormente da quando è apparso in Batman di Matt Reeves. Il regista l’ha voluto come nuovo Bruce Wayne. È stato il film Harry Potter e il calice di fuoco a segnare il suo esordio sul grande schermo. In seguito si è messo in mostra in un’altra saga cinematografica tratta da un’epopea letteraria, ossia quella di Twilight

Robert Pattinson ha poi mostrato un cambio di rotta con Cosmopolis di David Cronenberg. Il celebre regista lo ha voluto inoltre anche per Maps of the Stars. Tra le sue migliori interpretazioni, ricordiamo quelle in Civiltà perduta di James Gray, in The Lighthouse di Robert Eggers e ne Il re di David Michod, oltre che in Tenet di Christopher Nolan