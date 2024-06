One Piece 2, svelati quattro nuovi personaggi e i loro attori

Serie TV

IL PRIDE- A giugno si celebra il “Mese del Pride” con incontri e feste a tema LGBTQIA+. Il primo Pride della storia è una rivolta nota come “i moti di Stonewall”: a New York, il 28 giugno 1968, un gruppo di persone in un bar (lo Stonewall Inn) reagisce alla polizia che in quegli anni perseguitava gli omosessuali. Con questo evento, in maniera simbolica, nasce il movimento di liberazione della comunità Lgbqtia+. Nel corso del tempo film e serie tv hanno trattato il tema dei diritti della comunità. Ecco le più recenti