Bonnie Wright è l’interprete di Ginny Weasley. Ha lavorato come modella, per poi cimentarsi con lo studio, così da riuscire a sfondare come sceneggiatrice e regista. Di particolare interesse il suo film di laurea, Separate We Come, Separate We Go, proiettato in anteprima al BAFTA Graduate del 2012, con protagonista David Thewlis, il professor Lupin di Harry Potter. Nell'aprile 2023 annuncia di essere in attesa del primo figlio, nato il 19 settembre (si chiama Eio Ocean Wright Lococo). Ha un canale YouTube, Go gently, in cui parla di ecologia e sostenibilità