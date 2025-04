Coachella 2025, Day 1: il racconto del primo giorno del Festival

32/41

Senza dimenticare il Regno Unito, dove è nata e cresciuta, e dove il suo brano disordinato è solidamente al primo posto delle classifiche, facendo di Lola l’artista britannica più giovane a raggiungere questo traguardo dopo Dua Lipa nel 2017. E, of course, anche gli Stati Uniti, dove arriva - per la prima volta a Coachella - come un'artista giovane e determinata a lasciare il segno. Il suo live al Festival, alla Mojave Tent (dove alcune ore dopo suonano The Prodigy, per un ritorno in grande stile a Indio), è pieno di gente. E tutti urlano 'cause I'm too messy!