Harry Styles in Salento, relax e autografi su un cartone della pizza

Il cantante inglese ha trascorso qualche giorno di vacanza tra Torre dell'Orso e Martano dove si è concesso ai fan per foto ricordo e non solo

Mancano poche settimane all'inizio ufficiale dell'estate e i vip hanno già iniziato a concedersi brevi vacanze nel nostro Paese.

Nel caso di Harry Styles, avvistato già a fine maggio a Roma tra le vie del centro, si tratta, più probabilmente, di una nuova tappa di un viaggio in Italia che somiglia più a una lunga permanenza.

Negli ultimi giorni del mese di maggio la superstar britannica era in Puglia, nel Salento, come provano le molte foto apparse sui social.

Su Instagram, X e TikTok, i profili gestiti dai fan sono pieni di scatti del cantante che, nei suoi giorni di relax e vacanze, si è concesso ai suoi ammiratori con la consueta gentilezza.



Gli avvistamenti dei fan in Puglia Harry Styles era in Puglia negli ultimi giorni di maggio e, successivamente, nei primissimi giorni di giugno, è stato fotografato a Londra, in abbigliamento casual, col cappellino con la visiera, la felpa e gli shorts sportivi, gli occhiali da sole e le cuffie nelle orecchie.

Come sappiamo tutte queste cose? Grazie ai fan che provvedono ad aggiornare continuamente i numerosi e seguitissimi profili dedicati alla stella della musica e attore che, pur mantenendo un basso profilo (suoi suoi profili social ufficiali i post sono rarissimi), non fa nulla per nascondersi da occhi indiscreti quando è in pubblico.

Tra Styles e i suoi fan c'è una specie di tacito accordo: lui si concede con generosità a chi lo approccia con gentilezza. I fan, dal canto loro, cercano di infastidirlo meno possibile.

Tuttavia, i fan che si trovavano in Puglia, nelle stesse località del Salento dove la star era in vacanza, hanno approfitatto della presenza del loro beniamino per salutarlo, abbracciarlo e chiedergli foto ricordo. Styles, che ha sorriso nei selfie e negli scatti posati, ha anche firmato degli autografi. Uno, addirittura, è finito sul cartone di una pizzeria locale. L'autografo è diventato virale insieme ad altri scatti del cantante nei suoi giorni di relax pugliesi. Leggi anche Harry Styles a Roma per l'elezione del Papa? La foto

Styles in Italia, tra Roma e il Salento Le pagine fan, molte delle quali sono nate su X diversi anni fa, sono zeppe di foto dei giorni trascorsi in Puglia da Harry Styles che è stato avvistato varie volte, in compagnia, forse, di un amico di famiglia, tra Torre dell'Orso e Martano, località balneari in provincia di Lecce.

Styles è stato fotografato mentre beveva un caffè a Cala Marin, stabilimento balneare a Torre dell'Orso e poi, varie volte, di sera.

In tutte le occasioni si è mostrato molto rilassato e felice di esaudire i desideri dei fan.

Harry Styles è impegnato con la scrittura e la produzione di nuova musica e la sua pausa dalle scene, iniziata con la fine del tour mondiale nell'estate del 2023, lo ha visto molte volte in Italia, Paese dove storicamente ha trascorso vari periodi nel corso della bella stagione e dove ha acquistato alcune proprietà dove periodicamente va a rilassarsi.

La sua meta italiana preferita resta la città di Roma dove ha trascorso diverse settimane questa primavera e dove ha molti amici, incluso l'attuale direttore creativo di Maison Valentino, Alessandro Michele del quale ha seguito il debutto in passerella a Parigi alla Fashion Week dello scorso settembre.