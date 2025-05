Harry Styles a Roma, gli avvistamenti dei fan

Harry Styles ha da tempo una relazione speciale con l'Italia , lo dimostra il fatto che il Belpaese sia la sua meta preferita quando non è impegnato per lavoro ed è lontano dal Regno Unito. La popstar di As It Was è ormai di casa a Roma , città dove ha trascorso diverse settimane questa primavera e dove è stato nuovamente avvistato lo scorso fine settimana . Come di consueto, i fan si sono affrettati a dare notizia sui social della sua presenza limitandosi a questo. Sono in pochi, infatti, ad avvicinarlo. Chi decide di chiedergli una foto o un autografo, di solito, lo fa con discrezione, rispettando la sua privacy.

A Roma per una sessione di shopping

Harry Styles è tornato a farsi vedere nelle vie del centro di Roma, come testimoniano le molte foto spuntate tra Instagram e X che ritraggono la star britannica in abbigliamento casual mentre gira indisturbata per una sessione di shopping.

Rilassarsi nel dedalo di strade del cuore di Roma è una delle attività preferite del cantautore ed attore che, dopo le fatiche del tour mondiale, concluso nell'estate del 2023 con la storica data di Reggio Emilia, ha preso parte a pochi appuntamenti ufficiali, incluso il funerale dell'ex One Direction Liam Payne.

Style starebbe lavorando a nuova musica ma il processo di scrittura e produzione non sta intaccando il tempo del riposo che ha deciso di spendere in buona parte in Italia, Paese dove ha molte conoscenze - tra questi, il direttore creativo di Maison Valentino, Alessandro Michele, col quale è legato da una solida amicizia.

Lui, che ha abituato i fan alle sue apparizioni in pubblico da vera persona normale, non fa nulla per evitare di essere riconosciuto. Chi lo segue sa che non è affatto improbabile trovarselo davanti al supermercato o tra le bancarelle di un mercato rionale.

Styles si mescola tra la gente senza attirare l'attenzione e chi lo incontra è testimone della sua affabilità e della gentilezza con cui concede autografi e selfie.

Proprio la scorsa settimana, mentre passeggiava a Villa Borghese, si è imbattuto in una coppia di turisti che gli hanno chiesto uno scatto. Styles, che ha posato sorridente con loro, si è poi fermato a scattare delle foto ai suoi fan inviandogliele, in seguito, via social, un gesto clamoroso che è diventato notizia.

Jess, la ragazza della coppia, ha condiviso la sua esperienza via TikTok in un video dove ha raccontato l'incredibile incontro con la star.

Styles, che ha inviato le foto ai due ragazzi come messaggio privato, ha anche scritto due righe per salutarli: "Come promesso, spero che il vostro viaggio sia andato bene, H".