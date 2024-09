Paris Fashion Week, Valentino secondo Alessandro Michele. La sfilata

1/11 ©Getty

Il popolo della moda ha impostato il conto alla rovescia per la sfilata di Valentino Spring/Summer 2025, il fashion show che segna il debutto ufficiale di Alessandro Michele alla guida della Maison fondata da Valentino Garavani. In passerella, tra le luci e le ombre di uno scenario ultra suggestivo allestito in Avenue de la Porte de Chatillon, “Pavillon Des Folies”, una raccolta di capi e accessori uomo e donna, in continuità con quanto Michele aveva svelato a giugno in “Avant les Débuts”, la sua prima collezione per la Maison

Moda, Alessandro Michele ha svelato a sorpresa la collezione Spring 2025 Maison Valentino