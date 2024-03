Valentino, Alessandro Michele è il nuovo direttore creativo

Il mondo della moda non ha dovuto attendere a lungo la nomina del nuovo direttore creativo della Maison Valentino che è stato individuato dai vertici dell'azienda del gruppo Mayhoola in Alessandro Michele, stilista ex Gucci che ha terminato la sua collaborazione col brand del gruppo Kering nel novembre del 2022.

La notizia, diffusa in esclusiva da Vogue Business, è stata appena confermata da un comunicato stampa ufficiale della casa di moda capitolina e da Michele stesso sul suo seguitissimo profilo Instagram insieme a un messaggio in cui il creativo esprime la sua gratitudine per questa straordinaria opportunità.

“Sento l’immensa gioia e l’enorme responsabilità nel fare ingresso in una Maison de Couture che ha inciso la parola 'bellezza' in una storia collettiva fatta di ricercatezza ed estrema grazia”, ha detto il designer che ha espresso ampi ringraziamenti per chi lo ha voluto in questo nuovo e importantisismo ruolo.