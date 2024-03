5/20 ©Getty

Per i Grammy del 2020 Billie Eilish ha sfoggiato due look Gucci caratterizzati dal motivo monogram con la doppia G. La cantante ha esordito con abiti oversize, spesso in stile pigiama, usati per impedire la sessualizzazione del suo corpo. L'opera di nascondimento quella sera prevedeva due look: uno verde acido e un altro candido per la performance live sul palco

