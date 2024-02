5/14 ©Getty

Dakota Johnson non si è risparmiata nello sfoggio del suo fascino hollywoodiano negli appuntamenti promozionali della pellicola di cui è protagonista. A Los Angeles, come in alcuni eventi precedenti, ha sfoggiato abiti ultra seducenti e preziosi, dal design ispirato al suo personaggio. Questo, nello specifico, è un dress Gucci realizzato in esclusiva per lei, un net dress (letteralmente, un abito a rete) tutto cristalli che mette in risalto il corpo sottostante, coperto nei punti giusti con un body color carne scelto in una nuance nude