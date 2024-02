Madame Web, Dakota Johnson in nero nel photocall a Londra. FOTO

6/14 ©Getty

In questa foto, Dakota Johnson posa con S.J. Clarkson, regista a cui si è affidata ciecamente per questa esperienza di supereroina per lei assolutamente inedita. L'attrice ha accettato la sfida motivata dal fatto che Madame Web è il primo film di Marvel e Sony con una protagonista femminile. Per lei è stato davvero strano, ha ammesso, girare tutto con il green screen con effetti visivi e sonori aggiunti in un secondo momento