Glen Powell e Sydney Sweeney hanno sfoderato i loro migliori sorrisi in occasione delle première di New York del film che li vede protagonisti, Anyone But You - Tutti tranne te. La pellicola, una commedia romantica in piena regola, debutterà nelle sale Usa il prossimo 22 dicembre. Dopo poco più di un mese, più precisamente il 25 gennaio, il titolo sarà anche nei cinema italiani

