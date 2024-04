TMZ: "Britney Spears pagherà le spese legali della causa al padre"

Non ci sarà nessun processo per il pagamento delle spese legali sostenute da Jamie Spears nei tanti anni di battaglia giudiziaria con la figlia Britney, di cui l’uomo avrebbe voluto mantenere la tutela legale. I due, infatti, hanno raggiunto un accordo di patteggiamento fortemente penalizzante per l’ormai ex popstar, che secondo quanto rivelato da TMZ non otterrebbe un solo dollaro di risarcimento e dovrebbe pure pagare le spese legali pari a circa 2 milioni di dollari.