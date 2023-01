Sydney Sweeney e Glen Powell in una commedia vietata ai minori

Dopo le nomination agli Emmy per i suoi ruoli in Euphoria e la prima stagione di The White Lotus , Sydney Sweeney si sta dando molto da fare per costruire la sua carriera con talento e ambizione. La sua collaborazione con Sony Pictures continua: ha ottenuto i diritti per The Registration, che vorrebbe produrre e interpretare, e si è parlato di lei per un nuovo adattamento del cult Barbarella . Di recente Sweeney ha collaborato alla produzione di The Players Table e ha terminato da poco National Anthem.

Glen Powell

Glen Powell lo abbiamo visto di recente in Top Gun: Maverick, ma l’attore non è nuovo alle commedie romantiche: con questo nuovo progetto torna dunque alle sue radici, in un certo senso. L’attore ha esordito infatti in Come far perdere la testa al Capo, un prodotto Netflix in cui ha recitato al fianco di Zoey Deutch. Di recente ha recitato e prodotto un epico war movie dal titolo Devotion per la Sony con Jonathan Majors e prossimamente sarà in Deputy X, film d’azione con Chris Morgan. Infine ha firmato per una commedia con Nick Jonas, intitolata Foreign Relations. Gran parte del pubblico lo conosce per le commedie Easy A e Amici di Letto. Attualmente, sta lavorando a End of The World (che ha anche scritto insieme a Chris Bremmer e che Will Gluck dirigerà).