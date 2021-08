The White Lotus, trailer italiano della serie TV in arrivo su Sky

Vi mostriamo il video che anticipa ciò che vedrete nell'attesissima serie corale in onda in esclusiva su Sky Atlantic dal 30 agosto. Una commedia dark con protagonisti Steve Zahn, Alexandra Daddario e tanti altri attori, in uno spietato affresco corale che racconta di un gruppo di ospiti di un hotel alle Hawaii. Con contorno di satira sociale e un tocco thriller molto succulento... A firmare lo show è quel genio di Mike White, lo sceneggiatore (e interprete) di film come "School of Rock"

Sta per arrivare in esclusiva su Sky Atlantic l'attesissima prima stagione di The White Lotus, serie televisiva targata HBO Max disponibile solo su Sky dal 30 agosto.



Nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo, vi mostriamo il trailer italiano dello show che vede Steve Zahn, Alexandra Daddario e tanti altri interpreti fare parte di un vero e proprio racconto corale.



Il genere è la dark comedy, con un cocktail inebriante di risata, sorriso, cruccio, suspense, "ma-che-davvero?" e tanto altro ancora. Una ricetta completa per palati amanti dei prodotti gourmet, serviti su un piatto d'argento dalla forma inconfondibilmente rettangolare (stiamo parlando del piccolo schermo).



approfondimento Le migliori serie tv da vedere ad agosto The White Lotus è stata creata, sceneggiata e diretta da Mike White, uno dei nomi più famosi dello schermo statunitense, sia grande sia piccolo. Dopo il debutto come produttore sceneggiatore nelle serie TV Dawson's Creek e Freaks and Geeks, White ha scritto e pure recitato in tantissimi film, da Orange County a The Good Girl fino ad arrivare a quel capolavoro di School of Rock (per quest'ultimo ha scritto la sceneggiatura appositamente per Jack Black, con il quale successivamente ha collaborato anche per il film Super Nacho. Fa molto ridere la collaborazione e l'amicizia tra lui e l'attore, così legati nonostante quei cognomi agli antipodi... White e Black hanno fondato una società di produzione chiamata "Black and White", che purtroppo ha chiuso i battenti nel 2006). Ricordiamo che Mike White nel 2011 è stato co-creatore, assieme a Laura Dern, sceneggiatore, produttore nonché interprete della serie televisiva Enlightened, firmata HBO come questa che sta per arrivare su Sky.

The White Lotus approfondimento Serie tv storiche: da "Domina" a "The Crown", le più belle da vedere The White Lotus è una miniserie composta da sei episodi che racconta le avventure (e soprattutto le disavventure) degli ospiti di un resort di lusso che si trova alle Hawaii. Il contorno di satira sociale non è poi tanto un contorno ma semmai si rivela proprio il piatto forte, con una critica tagliente che ironizza su tanti aspetti della società moderna.



I vacanzieri che si trovano in questo lussuoso hotel (chi in luna di miele, chi in ferie e via dicendo) si ritroveranno costretti a fare i conti con ombre e crepe inaspettate che increspano le loro vite che appaiono così perfette. E appunto è il caso di usare la parola "appaiono": l'apparenza inganna, lo sappiamo bene anche se oggi come oggi sembra (ecco ancora che fa capolino l'apparenza...) più facile dimenticarselo, complici i social network che a colpi di filtri migliorativi edulcorano le vite altrui e camuffano i nostri nei.