Sydney Sweeney sarà la protagonista del remake di Barbarella

Sui suoi social Sydney Sweeney ha condiviso il poster del film di Roger Vadim con la didascalia: “è ora di salvare l’universo”. Nei prossimi mesi Sweeney sarà in un film Marvel accanto a Dakota Johnson, Madame Web, ma tra i suoi prossimi progetti ci sarebbe anche The Registration, adattamento del thriller di Madison Lawson. Tra le sue interpretazioni acclamate ultimamente c’è anche la serie The White Lotus che ha brillato all’ultima edizione degli Emmy Awards.

Barbarella

Adattamento dei fumetti di Jean-Claude Forest, scrittore e illustratore francese, il film di Barbarella diretto da Roger Vadim negli anni ’60 trovano Jane Fonda nei panni di una eroina in viaggio nello spazio. Questo ruolo diventò iconico per l’attrice, anche se il film non fu subito un successo al botteghino. Magari il remake può avere un destino diverso e celebrare l’eroina spaziale in modo diverso, anche tenendo conto dell’ondata di personaggi femminili forti e determinati che popolano di recente film e serie tv.