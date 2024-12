Anna Netrebko riceverà il Premio Puccini

Il soprano Anna Netrebko, eletta "voce unica al mondo", riceverà venerdì 20 dicembre a Torre del Lago il premio Puccini, il riconoscimento assegnato ogni anno a interpreti, artisti e personalità del mondo dell'opera lirica che si siano distinti per la loro interpretazione, promozione o contributo all'opera di Giacomo Puccini e alla cultura lirica in generale. La cerimonia di consegna è in programma nell'Auditorium Enrico Caruso del Gran Teatro di Torre del Lago, proprio di fianco alla casa-museo di Giacomo Puccini.

Netrebko e Puccini

Acclamata interprete delle più amate eroine pucciniane (Turandot, Mimì, Manon, Tosca, Cio Cio San) che l'hanno vista protagonista in 28 produzioni complessive, realizzate in 15 diversi teatri/festival distribuiti in 8 Paesi di quattro continenti, di Puccini Anna Netrebko ama dire "ha scritto partiture straordinarie per soprano".