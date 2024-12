Prima Scala 2024, cast e personaggi dell'opera La Forza del Destino

9/13

Alexander Vinogradov è il Padre Guardiano (Simon Lim il 28 dicembre e 2 gennaio). Per fuggire l’ira del fratello e di espiare il senso di colpa per la morte del padre, Leonora gli domanda asilo in convento. Dopo il debutto al Teatro Bolshoi di Mosca, il basso ha calcato i palcoscenici dei maggiori teatri del mondo come Royal Opera, Metropolitan, Teatro alla Scala e Opéra National di Parigi. In ambito concertistico ha eseguito la Nona Sinfonia di Beethoven con Daniel Barenboim e la Messa da Requiem di Verdi con la Filarmonica della Scala diretto da Barenboim