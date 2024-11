Prima della Scala 2024, la Forza del Destino di Giuseppe Verdi

Sabato 7 settembre alle ore 18 La forza del destino di Giuseppe Verdi inaugurerà la Stagione 2024/2025 del Teatro alla Scala. L’opera sarà diretta dal direttore musicale Riccardo Chailly. Anna Netrebko interpreterà Donna Leonora (il 28 dicembre e il 2 gennaio la parte sarà invece sostenuta da Elena Stikhina), Brian Jagde sarà Don Alvaro (il 22 e 28 dicembre e il 2 gennaio canterà invece Luciano Ganci), Ludovic Tézier sarà Don Carlo di Vargas (con Amartuvshin Enkhbat il 2 gennaio), Vasilisa Berzhanskaya sarà Preziosilla, Alexander Vinogradov sarà il Padre Guardiano (con Simon Lim il 28 dicembre e 2 gennaio), Marco Filippo Romano sarà Fra Melitone, Fabrizio Beggi sarà il Marchese di Calatrava, Carlo Bosi sarà Mastro Trabuco, Marcela Rahal sarà Curra, Huanhong Li sarà un Alcalde e Xhieldo Hyseni sarà un Chirurgo. Leo Muscato firmerà la regia dell'opera, che sfoggerà le scene di Federica Parolini, i costumi di Silvia Aymonino e le luci di Alessandro Verazzi. La Serata inaugurale sarà dedicata nel ventennale della scomparsa a Renata Tebaldi, splendida interprete della parte di Leonora alla Scala nel 1955 sotto la direzione di Antonino Votto. L’opera sarà eseguita integralmente nella versione del 1869 ripensata da Verdi per la Scala, secondo l’edizione critica curata per Ricordi da Philip Gossett e William Holmes nel 2005. Come ogni anno, lo spettacolo sarà trasmesso in diretta televisiva. La Prima sarà preceduta mercoledì 4 dicembre dall'Anteprima per gli Under30 e seguita da sette repliche il 10, 13, 16, 19, 22, 28 dicembre e 2 gennaio.