La stagione del ballo del Piermarini chiude con un trittico tanto atteso dedicato a due giganti del Novecento: George Balanchine, che con il suo stile ha rivoluzionato per sempre la danza classica, e Jerome Robbins, che ha lavorato molto anche per i musical firmando la coreografia del celebre West Side Story. In cartellone, dall’8 al 20 novembre, Theme and Variations e, per la prima volta alla Scala, Dances at a Gathering e l’ironico The Concert