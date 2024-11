Milano, nasce il premio Galleria per gli artisti del Teatro alla Scala

Nasce il Premio Galleria, il riconoscimento annuale che celebra il legame tra il Teatro La Scala e la città di Milano. Martedì 26 novembre, alle ore 20.30, lo storico Ristorante Galleria, che da anni accoglie professionisti, esperti e appassionati di lirica, ospiterà la premiazione degli artisti che contribuiscono a rendere il Teatro un’eccellenza culturale a livello mondiale. Il Premio Galleria-personaggio scaligero, assegnato direttamente dal Consiglio direttivo del Premio, presieduto da Pier Galli e del quale fanno parte anche Elvio Giudici, Alberto Mattioli e Marco Vizzardelli, è stato assegnato a David Livermore. Tutti gli altri riconoscimenti sono stati assegnati dalla giuria per categorie. Il Miglior spettacolo della stagione è Werther, il Miglior direttore è Kirill Petrenko per Der Rosenkavalier, il Miglior regista è Damiano Michieletto per Médée, il Miglior cantante è Benjamin Bernheim per Werther il Miglior debutto è Thomas Guggeis per Die Entfuehrung aus dem Serail. La giura comprende alcuni tra i maggiori critici musicali ed esperti della materia, compresi musicologi, studiosi e giornalisti delle maggiori testate nazionali: Silvia Barigazzi (giornalista e melomane, erede e continuatrice dell’opera del padre Giuseppe, autore de La Scala racconta), Ricciarda Belgiojoso (pianista e direttrice artistica di Piano City Milano), Giannino Della Frattina (Il Giornale), Andrea Estero (Classic Voice e presidente dell’Associazione Nazionale Critici Musicali), Giacomo Faina (melomane). Completano il gruppo Angelo Foletto (La Repubblica), Federico Freni (sottosegretario di Stato al ministero dell’Economia e appassionato di musica), Pier Galli (titolare del ristorante Galleria e presidente del Premio), Elvio Giudici (critico per Il Giorno e Classic Voice), Attilia Giuliani (melomane, già figura centrale del Club Abbadiani Itineranti), Alberto Mattioli (La Stampa, Il Foglio e Amadeus), Paola Merli (melomane), Pierluigi Panza (Corriere della Sera), Madelyn Renée (soprano di fama), Egle Santolini (La Stampa), Fabio Vittorini (Il Manifesto) e Marco Vizzardelli (giornalista e appassionato di musica, storico loggionista del Teatro).