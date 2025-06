Biografilm Festival 2025, il programma della 21.ma edizione

più domande che risposte

“Attraverso il lavoro degli autori che ospitiamo quest’anno vorremmo che il pubblico trovasse più domande che risposte, meno rassicurazioni e maggiore curiosità, voglia di capire l’altro da sé più che cementare la certezza di sé stessi. È a questo che servono gli artisti, è a questo che servono gli infiniti colori della loro tavolozza. Le storie che ci raccontano ci ricordano che siamo esseri umani e non semplici pedine da muovere su una fredda scacchiera, e che le scelte che facciamo ogni giorno non devono per forza essere solamente tra il bianco ed il nero” dichiarano i direttori artistici Liberti e Benvegnù. A Biografilm 2025 una raccolta di voci che stimolano il pensiero e la capacità critica, dal racconto della repressione e resistenza degli attivisti per l'ambiente in America Latina (De La guerre froide à la guerre verte), a storie di accoglienza e umanità in un villaggio polacco al confine con la Bielorussia (The Guest), all'avventura ironica alla disperata ricerca di legami autentici di tre giovani scapoli in Cina (The Dating Game), all'indagine che svela i dilemmi morali e gli interessi economici nascosti dietro il suicidio assistito (Life After), al tentativo di proteggere gli adolescenti di fronte a potenti giganti della tecnologia come Meta e Tiktok (Emprise numérique - 5 femmes contre les Big 5). Come sempre, il Festival dedica una grande attenzione ai temi della cura dell'ambiente, alle lotte delle donne, ai cambiamenti della società contemporanea, ma anche alle più entusiasmanti storie musicali.