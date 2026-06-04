Caine, Mason Thames reciterà nello spin-off del film John Wick

Il ruolo dell'attore e la trama della pellicola non sono ancora noti. Il film proseguirà però l’arco narrativo di Donnie Yen, che sarà anche il regista, dopo gli eventi di John Wick 4 e, quindi, dopo la liberazione di Caine dagli obblighi nei confronti della High Table

Come riporta in esclusiva la rivista Deadline, l’attore Mason Thames reciterà nel film Caine, lo spin-off della saga di John Wick diretto e interpretato dal maestro di arti marziali e volto del franchise Donnie Yen. Come già annunciato in precedenza, il cast include anche Rina Sawayama, che riprenderà il ruolo di Akira, e Dacre Montgomery. Finora, il ruolo di Thames e la trama non sono ancora noti. La pellicola proseguirà però l’arco narrativo di Yen dopo gli eventi di John Wick 4 e, quindi, dopo la liberazione di Caine dagli obblighi nei confronti della High Table. Il film Caine è attualmente in produzione, prodotto e supervisionato dal punto di vista creativo dai produttori del franchise di John Wick, Basil Iwanyk ed Erica Lee (John Wick: Capitoli 1-4 e Ballerina) tramite la casa di produzione Thunfer Road e da Chad Stahelski (John Wick 3 – Parabellum, John Wick 4 e Ballerina) tramite la casa di produzione 87Eleven Entertainment. Anche la star protagonista di John Wick, Keanu Reeves, sarà produttore insieme a John Saunders, mentre Donnie Yen e Courtney Brock saranno produttori esecutivi del progetto. La sceneggiatura, invece, è di Mattson Tomlin (anche autore del prossimo film The Batman Part II e dell’adattamento del fumetto BRZRKR creato da Keanu Reeves) e di Michael McGrale.