Caine, Mason Thames reciterà nello spin-off del film John Wick

Il ruolo dell'attore e la trama della pellicola non sono ancora noti. Il film proseguirà però l’arco narrativo di Donnie Yen, che sarà anche il regista, dopo gli eventi di John Wick 4 e, quindi, dopo la liberazione di Caine dagli obblighi nei confronti della High Table
Come riporta in esclusiva la rivista Deadline, l’attore Mason Thames reciterà nel film Caine, lo spin-off della saga di John Wick diretto e interpretato dal maestro di arti marziali e volto del franchise Donnie Yen. Come già annunciato in precedenza, il cast include anche Rina Sawayama, che riprenderà il ruolo di Akira, e Dacre Montgomery. Finora, il ruolo di Thames e la trama non sono ancora noti. La pellicola proseguirà però l’arco narrativo di Yen dopo gli eventi di John Wick 4 e, quindi, dopo la liberazione di Caine dagli obblighi nei confronti della High Table. Il film Caine è attualmente in produzione, prodotto e supervisionato dal punto di vista creativo dai produttori del franchise di John Wick, Basil Iwanyk ed Erica Lee (John Wick: Capitoli 1-4 e Ballerina) tramite la casa di produzione Thunfer Road e da Chad Stahelski (John Wick 3 – Parabellum, John Wick 4 e Ballerina) tramite la casa di produzione 87Eleven Entertainment. Anche la star protagonista di John Wick, Keanu Reeves, sarà produttore insieme a John Saunders, mentre Donnie Yen e Courtney Brock saranno produttori esecutivi del progetto. La sceneggiatura, invece, è di Mattson Tomlin (anche autore del prossimo film The Batman Part II e dell’adattamento del fumetto BRZRKR creato da Keanu Reeves) e di Michael McGrale.
MASON THAMES, LA CARRIERA
Nato il 10 luglio 2007 a Dallas, in Texas, l’attore statunitense Mason Thames ha esordito sul piccolo schermo nel 2019 nel ruolo di Daniel Stevens in tre episodi della serie tv For All Mankind. Nel 2021 ha invece interpretato il protagonista Finney Blake nel film horror Black Phone di Scott Derrickson e ha fatto parte delle prime due stagioni della serie tv Walker nei panni della versione adolescente di Cordell Walker. Nel 2025 ha poi interpretato il protagonista Hiccup Horrendus Haddock III nell’adattamento cinematografico remake live-action del primo film d’animazione Dragon Trainer e ha recentemente terminato le riprese del sequel Dragon Trainer 2. Sempre nel 2025 ha recitato nel sequel horror Black Phone 2 e nel film Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto basato sull’omonimo romanzo di Colleen Hoover. Prossimamente apparirà nella pellcola Nimrods, ispirata ai Green Day, e nel film Idiots di Macon Blair e con Dave Franco e O’Shea Jackson Jr.. Nella vita privata frequenta dal 2025 l’attrice Mckenna Grance, nota per il personaggio di Paige Swanson, compagna di università e rivale di Sheldon Cooper, nella serie tv Young Sheldon.
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IL FRANCHISE DI JOHN WICK
La saga di film John Wick con Keanu Reeves è iniziata nel 2014 con il primo capitolo, intitolato John Wick e diretto da Chad Stahelski. Sono poi seguite altre tre pellicole dello stesso regista: John Wick – Capitolo 2 (2017), John Wick 3 – Parabellum (2019) e John Wick 4 (2023). Il franchise si è poi arricchito di altri progetti, come la serie tv spin-off prequel The Continental: Dal mondo di John Wick con Mel Gibson nei panni del protagonista Cormac, e il film spin-off Ballerina (2025) di Len Wiseman, che narra gli eventi collocati tra il terzo e il quarto film del franchise e che include tra i protagonisti Ana de Armas e lo stesso Keanu Reeves.
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