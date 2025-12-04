Regretting You-Tutto quello che non ti ho detto, trama e cast del film

Il film Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto è realizzato in lingua inglese, con una durata di 116 minuti e un rapporto d’aspetto di 2,39:1.

Il genere, sentimentale e drammatico, si avvale della sceneggiatura di Susan McMartin e della produzione di Robert Kulzer, Brunson Green, Anna Todd e Flavia Viotti. Le case di produzione coinvolte sono Constantin Film, Harbinger Pictures, Frayed Pages Entertainment e Heartbones Entertainment.

La fotografia è curata da Tim Orr, mentre il montaggio è opera di Marc Clark e Robb Sullivan.