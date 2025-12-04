Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto, trama e cast del film al cinema da oggiCinema ©Webphoto
Introduzione
Il 2025 segna l’arrivo nelle sale cinematografiche di Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto, un dramma familiare intenso diretto da Josh Boone, già noto per il suo lavoro in Stuck in Love e Colpa delle stelle.
Il film, tratto dall’omonimo romanzo di Colleen Hoover, autrice di It Ends With Us, propone una storia carica di emozioni e conflitti familiari, raccontata attraverso la complessa relazione tra madre e figlia.
Con un cast di punta composto da Allison Williams, Mckenna Grace, Dave Franco, Mason Thames e Sam Morelos, il film si è presentato come una delle produzioni statunitensi più attese dell’anno, con una distribuzione italiana affidata a Eagle Pictures.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere su Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto, dalla trama al cast.
Nel frattempo potete guardare il trailer ufficiale del film nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Trama: segreti e dolore nella relazione madre-figlia
Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto esplora il rapporto tra Morgan e Clara, madre e figlia legate da un affetto profondo ma segnato da incomprensioni.
***Attenzione: di seguito trovate spoiler sulla trama, quindi se non volete nessun tipo di anticipazioni non proseguite con la lettura di questo paragrafo e passate al prossimo***
Clara, adolescente desiderosa di libertà e autonomia, contrasta la visione protettiva di Morgan, diventata madre molto giovane e preoccupata che sua figlia possa ripetere gli stessi errori del passato. La vicenda prende una piega drammatica quando un tragico incidente coinvolge il marito di Morgan e sua sorella, sconvolgendo la vita di entrambe. Nel tentativo di elaborare il lutto, Morgan inizia a sospettare che dietro la tragedia si celino verità nascoste. Tra segreti, ricordi confusi e mezze parole, la protagonista si trova a riconsiderare il passato e a interrogarsi sul reale grado di conoscenza delle persone che ama di più.
Produzione: il percorso verso il grande schermo
L’adattamento cinematografico di Regretting You è stato annunciato nell’agosto 2024, con Josh Boone alla regia e un cast principale composto da Allison Williams, Mckenna Grace, Dave Franco e Mason Thames.
Nei mesi successivi, marzo 2025, Willa Fitzgerald e Scott Eastwood si sono aggiunti alla squadra di attori, seguiti da Clancy Brown, Sam Morelos e Ethan Costanilla, completando così il gruppo di interpreti principali. Le riprese principali sono iniziate nello stesso mese ad Atlanta, mentre la colonna sonora è stata affidata a Nathaniel Walcott, già collaboratore di Boone in Stuck in Love e Colpa delle stelle.
Promozione e distribuzione
Il primo trailer del film Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto è stato reso disponibile da Paramount Pictures il 5 agosto 2025, generando grande attesa tra i fan del romanzo di Colleen Hoover.
La pellicola ha avuto la sua anteprima internazionale a Berlino il 12 ottobre 2025, per poi uscire negli Stati Uniti il 24 ottobre dello stesso anno. In Italia, il pubblico potrà vedere il film nelle sale a partire dal 4 dicembre 2025, grazie alla distribuzione di Eagle Pictures.
Incassi e accoglienza critica
Con un budget di produzione stimato in 30 milioni di dollari, il film Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto ha registrato un incasso di 48,5 milioni di dollari nelle prime cinque settimane di programmazione negli Stati Uniti, di cui 12,9 milioni nel primo weekend.
Complessivamente, il film ha guadagnato 48.604.652 dollari in Nord America e 40.600.000 dollari nel resto del mondo, per un totale di 89.204.652 dollari.
Dal punto di vista critico, le recensioni sono state contrastanti. Su Rotten Tomatoes, il 27% delle 86 recensioni dei critici risultano positive, mentre Metacritic ha assegnato al film un punteggio di 33 su 100, sulla base di 20 recensioni, indicandolo come una produzione generalmente sfavorita dalla critica.
La produzione
Il film Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto è realizzato in lingua inglese, con una durata di 116 minuti e un rapporto d’aspetto di 2,39:1.
Il genere, sentimentale e drammatico, si avvale della sceneggiatura di Susan McMartin e della produzione di Robert Kulzer, Brunson Green, Anna Todd e Flavia Viotti. Le case di produzione coinvolte sono Constantin Film, Harbinger Pictures, Frayed Pages Entertainment e Heartbones Entertainment.
La fotografia è curata da Tim Orr, mentre il montaggio è opera di Marc Clark e Robb Sullivan.
Cast e personaggi
In Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto, Allison Williams interpreta Morgan, mentre Mckenna Grace veste i panni della figlia Clara. Dave Franco è Jonah, Mason Thames interpreta Miller, Scott Eastwood è Chris, Willa Fitzgerald interpreta Jenny e Clancy Brown veste il ruolo di Hank.
Con la sua narrazione intensa e la capacità di affrontare temi come il lutto, la colpa e i segreti di famiglia, Regretting You - Tutto quello che non ti ho detto si propone come un dramma sentimentale in grado di coinvolgere il pubblico attraverso emozioni universali e conflitti profondi.