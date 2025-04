Keanu Reeves tornerà in John Wick 5

John Wick 5 si farà anche se non si sa ancora quando (il panel non ha chiarito i tempi di produzione e di uscita nelle sale) ma ciò che ha entusiasmato i fan della serie cinematografica è la conferma della presenza di Keanu Reeves che, negli ultimi anni, aveva lasciato poche speranze su un suo ritorno sul set. Reeves sarà ancora l'uomo chiave del franchise di successo che, dopo la serie ambientata nello stesso universo ( The Continental ) e lo spin-off Ballerina con Ana De Armas al cinema dal 12 giugno e di cui si è parlato al CinemaCon in presenza della sua protagonista, si espanderà ancora con nuovi titoli. Lionsagate ha annunciato l'arrivo di un prequel , un film animato il cui personaggio principale avrà la voce di Keanu Reeves. In più, sarà realizzato un nuovo spin-off su Caine , personaggio interpretato da Donnie Yen .

Con Reeves torna il regista Chad Stahelski

Keanu Reeves tornerà per la gioia dei fan dello spietato John Wick che avevano incassato le dichiarazioni dell'attore sfavorevole a un possibile ritorno del personaggio sulla scena.

Dopo il film originale (del 2024) e tre sequel (nel 2017, 2019 e 2023) Reeves aveva ammesso di non essere abbastanza in forze per un ruolo così impegnativo fisicamente, per quanto la saga gli fosse entrata nel cuore.

A queste parole si sommano quelle provenienti dai piani alti di Lionsgate che, pur avendo intenzione di espandere il franchise (anche con un videogioco), erano obbligati a tenere conto di una possibile morte del personaggio principale.

Le recentissime novità su John Wick ribaltano tutto.

Il quinto capitolo del franchise vedrà nuovamente impegnato con la regia Chad Stahelski che ha firmato tutti gli altri titoli precedenti.

Shannon Tindle, invece, sarà alla regia del film prequel animato che sarà un film per adulti e, probabilmemente, in stile anime giapponese.

Quanto allo spin-off, Lionsgate ha rivelato che Donnie Yen sarà protagonista e regista. Si tratterà di un'avventura in stile kung fu moderno con al centro Caine.

Le possibiltà di espansione dell'universo di John Wick sono ancora moltissime.