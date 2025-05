Bianca Balti: "Pensavo sarei morta, ora sono sulla copertina di Vogue"

La top model italiana, alla quale lo scorso settembre è stato diagnosticato un tumore ovarico al terzo stadio, fa un annuncio social carico di emozione. Un messaggio che racchiude un intero viaggio di dolore, resilienza e rinascita. La modella è sulla cover di Vogue Adria, l’edizione del celebre mensile di moda e lifestyle per i paesi di Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Montenegro, Serbia e Slovenia



Bianca Balti ha condiviso nelle scorse ore un annuncio sui social in cui con grande emozione si dice fortunata, e tanto grata alla vita: "A settembre pensavo che sarei morta, ora sono sulla copertina di Vogue" (potete guardare il post condiviso nelle scorse ore su Instagram dall’account ufficiale di Bianca Balti).

La top model italiana, alla quale lo scorso settembre è stato diagnosticato un tumore ovarico al terzo stadio, ha voluto condividere con i suoi migliaia e migliaia di follower (1,8 milioni, per la precisione) un messaggio che racchiude un intero viaggio di dolore, resilienza e rinascita. La modella è sulla cover di Vogue Adria, l’edizione del celebre mensile di moda e lifestyle per i paesi di Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Montenegro, Serbia e Slovenia. L'edizione stampata è pubblicata in croato e serbo, mentre l'edizione web è disponibile anche in inglese e sloveno. Balti non ha nascosto il proprio entusiasmo per essere passata dalla paura della morte alla rinascita professionale.

Quando a settembre 2024 le è stato diagnosticato un tumore ovarico al terzo stadio, Bianca Balti ha temuto il peggio. Oggi, otto mesi più tardi, torna a sorprendere il mondo della moda con un nuovo traguardo.

Le esatte parole a corredo del carousel di foto che la ritraggono nel backstage di Vogue Adria, e in copertina del mensile, sono le seguenti: “«Ehi mamma! Sono sulla copertina di Vogue» A settembre pensavo che sarei morta. Poi ho capito che ce l’avrei fatta, ma credevo che la mia carriera fosse finita per sempre. Otto mesi dopo, tre mesi di remissione… e sono sulla copertina di Vogue Adria. Datemi un pizzicotto, per favore… sono davvero troppo fortunata”.

La malattia e i messaggi condivisi All'indomani della diagnosi, Balti ha scelto di affrontare il percorso oncologico con una trasparenza che ha sorpreso molti. Non si è limitata a raccontare i momenti difficili, ma ha mostrato anche il suo volto più vulnerabile, documentando passo dopo passo l’intervento chirurgico, le sedute di chemioterapia, la perdita dei capelli e l’inizio della terapia con inibitori Parp. “La vita è bella”, ripeteva spesso, come un mantra, mentre sui social network si mostrava senza filtri, con la cicatrice visibile sul ventre e la testa rasata. Approfondimento Bianca Balti: "Non voglio sentirmi in colpa per non aver tolto ovaie"

La rinascita sotto i riflettori Oggi, dopo tre mesi di remissione, Bianca Balti torna a sorridere davanti all’obiettivo. Lo fa per Vogue Adria, l’edizione balcanica del celebre mensile americano, che le dedica la copertina del mese. Nella presentazione dell’intervista, la rivista ha spiegato di averla scelta come “simbolo di vittoria e forza, che ci ricorda che la bellezza risiede nelle imperfezioni e che il vero potere consiste nella capacità di essere felici con noi stessi, anche quando sembra troppo difficile”. Un riconoscimento che ha il sapore di una rinascita professionale, ma anche personale. Il timore di perdere tutto, infatti, non è mai stato celato dalla star. Nel periodo più buio, la modella aveva espresso apertamente le sue preoccupazioni legate alla carriera. Temeva che il cambiamento fisico potesse mettere fine alla sua professione. “Il mio valore professionale è sempre stato intrinseco al mio aspetto”, aveva confessato, rivelando la paura di non poter più lavorare nel mondo del fashion. Ma invece di nascondersi, ha scelto di raccontare la sua verità attraverso un nuovo progetto fotografico, in cui ha mostrato la sua immagine trasformata dalla malattia, offrendo un’alternativa coraggiosa e autentica al concetto convenzionale di bellezza. Approfondimento Bianca Balti, una nuova cura contro il tumore