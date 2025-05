Avatar: The Last Airbender, sette nuovi membri nel cast

La serie live-action Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Avatar: The Last Airbender ha aggiunto sette nuovi membri al cast della seconda e della terza stagione. Le new entry della seconda stagione saranno Dichen Lachman (Severance) nel ruolo di Yangchen, Dolly de Leon (Triangle of Sadness) nel ruolo di Lo e Li, Terry Chen (Lucky Star) nel ruolo di Jeong Jeong, Lily Gao (Blue Sun Palace) nel ruolo di Ursa e Madison Hu (The Brothers Sun) nel ruolo di Fei. Nella terza stagione, inoltre, ci saranno anche Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon) nel ruolo di Hama e Jon Jon Briones (Hadestown) nel ruolo di Piandao.