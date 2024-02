“Avatar - La leggenda di Aang”, trama e cast della serie live-action

Sbarca il 22 febbraio su Netflix l’adattamento in otto episodi della serie animata di grande successo andata in onda dal 2005 al 2008 su Nickelodeon. Fra i protagonisti Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley, Dallas Liu e Paul Sun-Hyung Lee

Dopo il grande successo di One Piece, su Netflix arriva l’adattamento live-action della celebre serie animata di Nickelodeon Avatar - La leggenda di Aang (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Gli otto episodi della serie fantasy - che ha come showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore Albert Kim (Sleepy Hollow, Nikita) - sbarcano sulla piattaforma il 22 febbraio: ecco cosa sappiamo su trama e cast.

La trama di “Avatar - La leggenda di Aang” La storia è quella di Aang, un 12enne che vive in un mondo diviso in 4 Nazioni ognuna delle quali corrisponde a un elemento: Acqua, Aria, Terra e Fuoco. Quest’ultima però ha dato il via a una guerra attaccando e annientando i Nomadi dell'Aria, il popolo di Aang. Ed è lui che, quando ormai ogni speranza di pace sembra persa, si risveglia per assumere il ruolo che gli spetta come prossimo Avatar e intraprende una missione per salvare il mondo e combattere il Signore del Fuoco Ozai. Al suo fianco due amici fidati, fratelli e membri della Tribù dell'Acqua del Sud, Sokka e Katara. approfondimento Avatar: The Last Airbender, le prime foto della serie live-action

Il cast Il protagonista Aang ha il volto dell’attore Gordon Cormier, accanto a lui Kiawentiio nei panni di Katara e Ian Ousley in quelli di Sokka. Ci sono poi Dallas Liu che interpreta il principe Zuko e Paul Sun-Hyung Lee nel ruolo del generale Iroh. Poi Daniel Dae Kim (il Signore del Fuoco), Elizabeth Yu (la principessa Azula), Ken Leun (il comandante Zhao), Maria Zhang (Suki), Lim Kay Siu (Gyatso), A Martinez (Pakku) e Amber Midthunder (la principessa Yue). E ancora: Yvonne Chapman (Avatar Kyoshi), Tamlyn Tomita (Yukari), Casey Camp-Horinek (Gran Gran), C. S. Lee (Avatar Roku), Danny Pudi (Il Macchinista), Utkarsh Ambudkar (il re Bumi), James Sie (venditore di cavoli), Rainbow Dickerson (Kya), Joel Montgrand (Hakoda), Arden Cho (June), Momona Tamada (Ty Lee), Thalia Tran (Mai), Joel Oulette (Hahn), Nathaniel Arcand (Arnook), Meegwun Fairbrother (Avatar Kuruk), Irene Bedard (Yagoda), Ryan Mah (il luogotenente Dang), François Chau (il Grande Saggio), Sebastian Amorus (Jet), Hiro Kanagawa (il Signore del Fuoco Sozin), George Takei (Koh il Ladro di volti), Randall Duk Kim (Wan Shi Tong), Lucian-River Chauhan (Teo), Ruy Iskandar (il luogotenente Jee), Taylor Lam Wright (il Duca), Wes Valaro (Smellerbee) e Nathaniel Kong (Longshot). leggi anche Hot Wheels, in sviluppo un live action sulle celebri macchinine

La serie di Nickelodeon La serie animata Avatar - La leggenda di Aang è andata in onda su Nickelodeon dal 2005 al 2008, con tre stagioni per un totale di 61 episodi, e ha ricevuto numerosi premi fra cui un Primetime Emmy Award e un Peabody Award. Il grande successo ha portato poi alla creazione di una saga a fumetti e di graphic novel: quest’ultima è rimasta nella classifica delle graphic novel best-seller del New York Times per 70 settimane. Nel 2010 è stato realizzato un film live-action con la regia di M. Night Shyamalan, mentre nel 2012 ha debuttato La leggenda di Korra, sequel animato composto da 52 episodi e trasmesso fino al 2014. Il 15 giugno 2022 la Paramount ha annunciato che sono in produzione tre film animati di Avatar - La leggenda di Aang. leggi anche Minecraft, Jack Black entra nel cast del film tratto dal videogagame

