Delitto sulle nevi, Tony Effe farà cinepanettone con Christian De Sica

“Tutto vero. Non ho mai lavorato tanto in vita mia”. In un’intervista rilasciata in esclusiva a D – La Repubblica, Tony Effe ha rivelato di essere impegnato sul set del film natalizio Delitto sulle nevi, diretto da Neri Parenti e con Christian De Sica . Il ruolo del rapper non è ancora noto. Nel cast ci saranno anche Pasquale Petrolo, Paolo Calabresi, Maccio Capatonda , Sara Croce e Chiara Francini . Come prevede la trama riportata da alcuni siti di cinema italiani, i Cullman, potenti industriali nel ramo dei giochi da tavolo, invitano il celebre e talentuoso criminologo Christian Agata a passare il fine settimana nella loro lussuosa e isolata residenza in montagna per discutere il rilancio del loro prodotto di punta, Crime Castle, che aveva regalato alla loro famiglia e alla loro azienda un grande successo. All’ultimo momento, però, il patriarca Carlo annuncia di voler bloccare la cessione dell’azienda, che era stata fino ad allora in programma. La sua decisione suscita l’ira dei parenti, e la mattina successiva l’anziano viene ritrovato senza vita, riverso sul tabellone di gioco. A quel punto entra in gioco Christian, che inizia a indagare su quello che sembrerebbe un omicidio. Ad aiutarlo c’è un suo fan accanito, il brigadiere Cuozzo, che è anche un poliziotto di provincia decisamente ingenuo ma pieno di iniziativa, tanto da trovarsi in quel luogo di montagna per scontare una punizione dopo aver cercato di incastrare un politico corrotto.

TUTTE LE NOVITÀ

È un anno pieno di novità per Tony Effe, che diventerà per la prima volta papà quando nascerà Priscilla, la figlia che ora aspetta dalla sua compagna Giulia De Lellis. “L'amore, la famiglia sono le uniche cose che amo”, ha dichiarato. “Sul fronte professionale, invece, il 27 maggio il rapper ha pubblicato il libro Non volevo ma lo sono (Mondadori), che ripercorre il suo percorso artistico, i suoi errori giovanili, le sue relazioni, i suoi sogni come calciatore e i suoi scontri nel mondo della musica, tra i quali rientrano anche il dissing con Fedez e le voci (mai confermate) su una sua presunta frequentazione con Chiara Ferragni. Per il rapper il libro è come "una chiacchierata. Sai quando comunque uno scrive e di base sono delle riflessioni? Mi ricordo per esempio che quando c’era un mio amico in carcere, per dirti, l’unico momento in cui mi aprivo con lui era scrivergli una lettera. A mano”. Tra le pagine trova spazio anche il suo passato con la Dark Polo Gang: “Se avessi potuto avrei cantato con loro per tutta la vita, mi credi? È stata una dissoluzione graduale, doveva andare così, c'è poco da fare”. Lui non avrebbe “mai pensato di fare una carriera da solita”, ma “alla fine sono quello che sta facendo di più”. Lo scorso febbraio, Tony Effe ha anche partecipato al Festival di Sanremo, dove “mi sono messo in gioco”, ha detto. “L’ho fatto perché mi andava di farlo, mi sono divertito”. Incalzato dal giornalista sul fatto che non fosse proprio così, il rapper ha aggiunto: “Poi ovviamente sono competitivo. Quindi da quando ho capito che non c’era modo di vincere per varie questioni – che principalmente avevano a che fare con chi ero io, e non con la mia performance – a quel punto mi sono un po’ girato male, no? Poi personalmente io sto con Mediaset, non con la Rai. Mi sento a casa lì”. Intanto il 6 luglio si apriranno le porte del suo concerto al Circo Massimo, a Roma, che promette di accogliere tanti fan entusiasti.