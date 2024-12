Cortina Express, il bel cinepanettone con Christian De Sica

La storia che racconta il film Cortina Express è avvincente, oltre che divertente.

Durante il periodo natalizio, Cortina d’Ampezzo si trasforma in un vivace crocevia di storie e incontri, popolando le sue eleganti strade, gli accoglienti chalet e le rinomate piste da sci di personaggi provenienti da ogni dove.

Circondati dal candido splendore delle montagne innevate, questi individui non si riuniscono soltanto per divertirsi e celebrare le festività, ma anche per affrontare sfide personali, inseguire sogni e, talvolta, rimediare a scelte sbagliate.

Tra i tanti volti che animano questo scenario incantato, troviamo Lucio De Roberti (Christian De Sica), un uomo carismatico e spensierato, noto per il suo stile di vita mondano. Questa volta, però, Lucio è a Cortina con una missione precisa: evitare che suo nipote compia un passo che potrebbe comprometterne il futuro, sposando una persona sbagliata.

Poi c’è Dino Doni (Pasquale, dello Lillo, Petrolo), un tempo una celebre star della musica, ora caduto nell’oblio. La sua visita a Cortina è un’occasione per tentare di risollevare la sua carriera, ma soprattutto per cercare di riconquistare il cuore della figlia, il cui affetto sembra sfuggirgli.

Non meno determinata è Patrizia Giordano (Isabella Ferrari), una discografica brillante e intraprendente che si trova a un bivio critico: il rischio di perdere tutto ciò per cui ha lavorato duramente. Oltre ai problemi professionali, deve fare i conti con un marito apatico, che non sembra condividere il suo senso di urgenza né la sua energia vulcanica.

Attorno a queste figure principali ruotano tanti altri personaggi, ognuno con la propria storia e i propri obiettivi. Le loro vite si intrecciano in modi inaspettati e spesso comici, generando situazioni esilaranti e momenti di profonda umanità. In questo intreccio di destini, ognuno cerca qualcosa di speciale: un nuovo inizio, un amore ritrovato o semplicemente un po’ di serenità.

E poi c'è "lei", Cortina, una vera e propria "prima donna" (senza offesa per la mitica Isabella Ferrari...) che con il suo paesaggio da cartolina e la sua atmosfera magica non è solo il teatro di queste vicende ma quasi un personaggio a sé. Cortina è un luogo davvero magico, capace com'è di trasformare speranze e sogni in realtà. Nel caos festoso delle feste, i protagonisti si troveranno a vivere momenti indimenticabili, imparando che, a volte, il vero lieto fine arriva quando meno te lo aspetti.