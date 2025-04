Senza sangue, il film diretto da Angelina Jolie dal libro di Baricco

Il film Senza sangue rompe gli schemi del cinema più tradizionale, scegliendo la strada del minimalismo narrativo. Dopo un inizio concitato e crudo, la regia di Angelina Jolie si affida interamente alla potenza del confronto tra i due protagonisti, Nina e Tito.

Il film si sviluppa come una lunga pièce teatrale, dove il tempo sembra rallentare per lasciare spazio all’introspezione. Non ci sono flashback o effetti spettacolari: ciò che conta è il tempo del ricordo, dell’ascolto, del non detto.

È questa la scelta stilistica che divide il pubblico: da un lato, c’è chi apprezza l’approccio sobrio e profondo; dall’altro, alcuni spettatori che hanno visto il film in occasione del Torino Film Festival, dove è stato presentato in anteprima, si sono detti un po’ spiazzati da una struttura narrativa che rinuncia all’azione per privilegiare il dialogo come unica forma di espressione. Ma è proprio qui che risiede la forza di questa straordinaria pellicola: nel coraggio di mettere in scena la parola come strumento di verità. Un film che adatta il romanzo di una delle più celebri e apprezzate penne del nostro Paese non poteva ricevere trattamento migliore…