Havoc, trama e cast del film Netflix che segna il ritorno di Tom Hardy

Accanto a Tom Hardy, in Havoc, recitano Justin Cornwell e Forest Whitaker. Withaker - qui nei panni di un politico corrotto - ha debuttato al cinema nel 1982 con Fuori di testa. Ha poi ottenuto ruoli significativi in film come Platoon (1986) di Oliver Stone e Good Morning, Vietnam (1987) di Barry Levinson. La sua interpretazione del sassofonista Charlie Parker in Bird (1988), diretto da Clint Eastwood, gli è valsa il premio come miglior attore al Festival di Cannes.​ L'Oscar, invece, lo ha ottenuto per il ruolo del dittatore ugandese Idi Amin nel film del 2006 L'ultimo re di Scozia. Visto al cinema in pellicole quali Panic Room (2002) e The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca (2013), Arrival e Black Panther (2018), ha fatto parte dell'universo Star Wars, interpretando Saw Gerrera in Rogue One (2016) e nella serie Andor (2022). In tv, invece, ha preso parte alla serie tv Godfather of Harlem nei panni del boss Ellsworth "Bumpy" Johnson. Cornwell, in Havoc, interpreta il figlio di Lawrence. L'attore è noto per aver interpretato il giovane Jeronicus Jangle nel film originale Netflix Jingle Jangle e Marcus Hargreeves in The Umbrella Academy. Chiude il cast Timothy Olyphant, diventato celebre grazie a serie TV come Deadwood, dove ha interpretato lo sceriffo Seth Bullock, e Justified, nel ruolo del maresciallo Raylan Givens, per il quale ha ottenuto elogi dalla critica e diversi riconoscimenti. Al cinema, Olyphant ha recitato in film come Scream 2, Hitman - L'assassino e C'era una volta... a Hollywood.